Pour se préparer à Resident Evil Requiem...
UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'Alyssa Ashcroft qui est apparu la première fois dans Resident Evil Outbreak et qui a survécu à l'incident de Raccoon City.

Vous allez voir qu'elle jouer un rôle important dans l'ombre des grandes figure de la saga.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage


L'HISTOIRE D'ALYSSA ASHCROFT






BONUS


L'HISTOIRE DE JILL VALENTINE








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    posted the 02/14/2026 at 07:17 PM by ozyxp
    comments (1)
    vyse posted the 02/15/2026 at 08:50 AM
    Fatigue ces membres de stream..
