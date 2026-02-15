UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !Aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'Alyssa Ashcroft qui est apparu la première fois dans Resident Evil Outbreak et qui a survécu à l'incident de Raccoon City.Vous allez voir qu'elle jouer un rôle important dans l'ombre des grandes figure de la saga.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passageBONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh