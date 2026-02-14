profile
Death Stranding 2
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
articles : 8
visites since opening : 13356
Death stranding 2 arrive sur pc en mars 2026
Death stranding 2 arrive sans surprise sur pc le 19 mars 2026 sortie en juin 2025 sur ps5.
Côté technique, on nous promet déjà une compatibilité avec les dernières technologies d'upscaling (DLSS, FSR, XeSS) pour s'assurer que les pores de la peau de Norman Reedus soient visibles en 4K native sans faire exploser votre alimentation. Le support des écrans ultra-larges est évidemment de la partie, tout comme un framerate débloqué qui devrait rendre les glissades de Sam sur les pentes boueuses encore plus fluides. Pour le reste, le contenu reste identique : on retrouve Fragile (Léa Seydoux), Lou qui a grandi, Sam en livreur UPS freelance, et plusieurs options de précommandes pour les impatients, avec des versions différentes accompagnées de divers bonus.
Je n'ai pas vue l'info passer sur le site si cest déjà le cas je retire.
Death Stranding 2 : On the Beach sort le 19 mars sur PC – PlayStation Blog en français https://share.google/FDKOwhjYjT9GimEru
    link49, roivas, ouken
    posted the 02/14/2026 at 05:43 PM by pcverso
    comments (5)
    alucardhellsing posted the 02/14/2026 at 06:12 PM
    Bon bah lets' go , la vache j'ai pas vu le temps passé !
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 07:14 PM
    Tellement content....
    oreillesal posted the 02/14/2026 at 07:47 PM
    Cool, je le prendrais lorsqu'il sera à 30 balles.

    Ça devrait bien donner avec ma nouvelle config
    bladagun posted the 02/14/2026 at 10:03 PM
    Tant qu'il n'y a pas de bonus comme ils ont fait dans le 1
    ouken posted the 02/15/2026 at 01:25 AM
    Et voilà un de plus j'ai bien fait de l'arrêter je le referai dans de meilleures conditions
