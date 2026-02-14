Death stranding 2 arrive sans surprise sur pc le 19 mars 2026 sortie en juin 2025 sur ps5.

Côté technique, on nous promet déjà une compatibilité avec les dernières technologies d'upscaling (DLSS, FSR, XeSS) pour s'assurer que les pores de la peau de Norman Reedus soient visibles en 4K native sans faire exploser votre alimentation. Le support des écrans ultra-larges est évidemment de la partie, tout comme un framerate débloqué qui devrait rendre les glissades de Sam sur les pentes boueuses encore plus fluides. Pour le reste, le contenu reste identique : on retrouve Fragile (Léa Seydoux), Lou qui a grandi, Sam en livreur UPS freelance, et plusieurs options de précommandes pour les impatients, avec des versions différentes accompagnées de divers bonus.

