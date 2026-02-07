profile
[Script] Gamekyo Mobile : Une interface fluide enfin disponible
Salutations à tous !

Après un premier jet et en constatant que de nombreux membres peinent encore à naviguer sur le site depuis leur smartphone, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Je vous propose aujourd'hui un Script Tampermonkey conçu pour offrir une interface enfin lisible, sans avoir besoin de zoomer en permanence.

++Le concept : Une colonne à la fois
L'architecture originale du site repose sur 3 colonnes (Gauche, Centre, Droite). Sur un écran de téléphone, tout s'affiche en minuscule.

Mon script modifie ce comportement :

Affichage plein écran : Chaque colonne occupe désormais 100% de la largeur de votre mobile.

Navigation simplifiée : J'ai ajouté deux boutons flottants en bas à droite (accessibles au pouce). Ils vous permettent de switcher instantanément entre les colonnes (Recherche/Blogs, News, et Populaires).

Confort de lecture : Les boutons deviennent transparents lors du scroll pour ne pas gêner votre lecture.

++Comment l'installer ?
Pour en profiter, j'ai utilisé Firefox avec l'extension Tampermonkey (disponible sur le store mobile de Firefox).

Installez l'extension Tampermonkey.

Dans le menu de l'extension, cherchez l'option pour ajouter un script.

Pour plus de facilité, j'ai hébergé le script sur GreasyFork (ce qui permet de gérer l'installation et les futures mises à jour automatiquement).

Lien direct vers mes scripts : Profil GreasyFork - Dreefric
(Vous pouvez aussi simplement taper "Gamekyo" ou "Dreefric" dans la barre de recherche de GreasyFork).





N'hesitez pas a me faire des retours, merci !
https://greasyfork.org/en/users/1568454-dreefric
    tags : script ui responsive
    3
    Likes
    Who likes this ?
    lak3, skuldleif, burningcrimson
    posted the 02/07/2026 at 12:45 AM by hypermario
    comments (3)
    hypermario posted the 02/07/2026 at 12:52 AM
    burningcrimson posted the 02/07/2026 at 02:17 AM
    Au top merci, je vais installer pour voir
    duff posted the 02/07/2026 at 02:28 AM
    Stop,ta vision fasciste...Sur Gamekyo,la démocratie,ça signifie encore quelque chose
