Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !Je vous propose un petit let's play détente sur un jeu de mon enfance et pas des moindres puisqu'il s'agit du légendaire dragonball z budokai premier du nom.Je pense ne pas être le seul à avoir passé de longue heures dessus ! Le mode histoire était vraiment super fidèle à l'œuvre originale.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh