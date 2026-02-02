Prêt pour une nouvelle partie ?
all
J'ai rejoué au tout premier budokai !
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Je vous propose un petit let's play détente sur un jeu de mon enfance et pas des moindres puisqu'il s'agit du légendaire dragonball z budokai premier du nom.

Je pense ne pas être le seul à avoir passé de longue heures dessus ! Le mode histoire était vraiment super fidèle à l'œuvre originale.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.


LET'S PLAY DRAGONBALL BUDOKAI






BONUS


LET'S PLAY SPARKING ZERO








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    posted the 02/02/2026 at 07:37 PM by ozyxp
    comments (5)
    gat posted the 02/02/2026 at 07:54 PM
    C’te claque à l’époque. Le fait de se transformer en SSJ manuellement, ça puait tellement la classe
    jf17 posted the 02/02/2026 at 08:21 PM
    La version gamecube
    pharrell posted the 02/02/2026 at 09:35 PM
    Pareil j’y ai passé des heures…
    ozyxp posted the 02/02/2026 at 10:33 PM
    gat Tellement et puis les formes comme super vegeta ou cell ca rendait les combats encore plus épique !

    jf17 cette version était meilleure ?

    pharrell le bon vieux temps...
    kakazu posted the 02/02/2026 at 11:08 PM
    Le nombre d'heures passé dessus le mode histoire avec les cinématiques c'etait grandiose
