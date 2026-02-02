Salut la famille GK !
J'espère que vous avez la forme !
Je vous propose un petit let's play détente sur un jeu de mon enfance et pas des moindres puisqu'il s'agit du légendaire dragonball z budokai premier du nom.
Je pense ne pas être le seul à avoir passé de longue heures dessus ! Le mode histoire était vraiment super fidèle à l'œuvre originale.
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.
LET'S PLAY DRAGONBALL BUDOKAI
BONUS
LET'S PLAY SPARKING ZERO
Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
posted the 02/02/2026 at 07:37 PM by ozyxp
jf17 cette version était meilleure ?
pharrell le bon vieux temps...