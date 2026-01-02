...l'IA générative.



On a beaucoup s'indigner lorsqu'un studio ou un influenceur utilise de l'IA générative, même minime, on ne pourra jamais faire machine arrière



Même le fait de vouloir encadrer son utilisation à cause des diverses problématiques juridiques sera un frein énorme car d'autres pays comme la Chine ne regarderont pas ces aspects pour se développer.

Les DLC, les microtransactions, les mises a jour...j'ai beau être contre le tout démat mais les faits sont là depuis longtemps et on n'est jamais revenu en arrière. Les Key Cards chez Nintendo en sont l'exemple criant...



Faudra bel et bien accepter que des métiers disparaissent au profit de nouveau car ceux qui ne s'adaptent pas aux mutations du marché sont voués à mourir...

De même que nous l'utilisons quotidiennement pour faire des recherches, générer des images, de la musique, on ne pourra plus jamais revenir en arrière et donc s'indigner ne sert à rien au final...non ?