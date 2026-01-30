profile
Mon dernier achat manette, difficile de revenir en arrière après ça...
Il s'agit bien entendu de la gamesir G7 Pro Wuchang edition qui une manette sans fil pour Xbox series / PC / android etc, c'est probablement la meilleure manette pour xbox que j'ai eu jusqu'à présent, elite series 2 comprise.

Prise en main parfaite, légère, ultra précise, plus ou moins silencieuse, et pas de stick drift à redouter vu que les stick utilisent la technologie TMR (meilleure que le hall effect qui était déjà pas mal). Bref je suis ravi, si vous commandez sur aliexpress, ça a mis 2 semaines avant de la recevoir

Je donne la note de 9,5 / 10 et je chipote parce qu'on la batterie tient moins longtemps que celle de la Elite Series 2 (la référence du genre) même si on joue régulièrement on oublie souvent de la charger et ça tient encore la charge sur plusieurs jours donc ça va







https://fr.aliexpress.com/item/1005010449689318.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.63cdhwcihwcie1&algo_pvid=1e4613ef-7d08-4697-8ccd-506acb2c8791&algo_exp_id=1e4613ef-7d08-4697-8ccd-506acb2c8791-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22276%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22order%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2198.46%2192.99%21%21%21795.98%21751.74%21%4021038e6617698028806698493e85bf%2112000052451675390%21sea%21FR%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Af30be2e6%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197682689&curPageLogUid=OK6DA2l1CWGF&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005010449689318%7C_p_origin_prod%3A
    posted the 01/30/2026 at 07:55 PM by jaysennnin
    comments (12)
    5120x2880 posted the 01/30/2026 at 08:08 PM
    C'est une bonne manette, après pour les autres, pas besoin de monter aussi haut en prix, une PXN P5 8K ça fait le taf par rapport aux manettes officielles.
    adamjensen posted the 01/30/2026 at 08:09 PM
    Récemment, ma manette Xbox One avait des problèmes.
    Du coup, j'ai hésité à prendre la Gamesir G7 Pro et la Gamesir Cyclone 2.
    Mais au final, j'ai pris les manettes Xbox Series, la 8bitdo Ultimate 2,et la Easy SMX D10.
    Après les avoir testé, j'ai retourner les deux autres et j'ai garder la Easy SMX D10 avec Stick TMR et boutons mécaniques.
    Pour l'instant, je suis satisfait.

    Mais en effet, revenir en arrière après avoir testé ce genre de manettes est difficile.
    ravyxxs posted the 01/30/2026 at 08:25 PM
    La manette DOOM reste la meilleure de doute en terme de texture et relief et fidélité je trouve, la Wuchang est pas mal.
    dormir13hparjour posted the 01/30/2026 at 08:50 PM
    Et l'espèce de croix ronde ?
    jaysennnin posted the 01/30/2026 at 09:03 PM
    dormir13hparjour y'a plusieurs croix qui viennent avec, j'utilise celle entre la ronde et celle en +
    belmoncul posted the 01/30/2026 at 09:22 PM
    Pas de gâchettes adaptatives, pas de vibrations HD...
    romgamer6859 posted the 01/30/2026 at 09:28 PM
    Intéressant.
    Le truc avec la manette de base c'est que quand tu joues beaucoup, limite tu peux en racheter une par an, notamment à cause du drift, de l'usure des sticks...
    raoh38 posted the 01/30/2026 at 09:38 PM
    Je l'ai elle est excellente et tu peux customiser aussi le tout, meilleure que la elite surtout au niveau des clics sur les boutons....batterie inférieure mais station de recharge fournie , très bonne application et compatible pc.
    jacquescechirac posted the 01/30/2026 at 09:41 PM
    belmoncul qui utilise les gâchettes adaptatives srx.
    C'est juste horrible en main ce truc.
    Par contre ouais dommage pour les vibrations hd
    k13a posted the 01/30/2026 at 09:46 PM
    J'ai pris la 8bitdo Ultimate 2 Wireless pour jouer sur PC. Elle a des stick TMR, des gachettes Hall Effect. J'adore vraiment cette manette et je ne vais pas revenir en arrière avec les manettes Xbox. Pour les jeux PS5 que je prends sur PC j'utilise la manette PS5 car elle est excellente.
    cidkageno posted the 01/30/2026 at 10:36 PM
    Pour avoir testé de nombreuses manettes Xbox surtoutsur des fps et vs fighting la meilleur et de loin c'est la Victrix pro bfg. Meilleur temps dereponse du marché et le dpad c'est du miel. Leselite v2 etc c'est de l'arnaque surtout vu le prix et la fiabilité.
    sino posted the 01/31/2026 at 07:29 AM
    J’ai reçu ma G7 Pro il y a quelques jours et c’est le jour et la nuit. Je suis sur la demo de Nioh 3 avec et c’est un véritable délire de confort. Les deux boutons en plus à côté des gâchettes et les deux palettes sont super bien placés. Payé 89€ avec un code promo qui m’a éviter la livraison, c’est une affaire en or.
