Il s'agit bien entendu de la gamesir G7 Pro Wuchang edition qui une manette sans fil pour Xbox series / PC / android etc, c'est probablement la meilleure manette pour xbox que j'ai eu jusqu'à présent, elite series 2 comprise.
Prise en main parfaite, légère, ultra précise, plus ou moins silencieuse, et pas de stick drift à redouter vu que les stick utilisent la technologie TMR (meilleure que le hall effect qui était déjà pas mal). Bref je suis ravi, si vous commandez sur aliexpress, ça a mis 2 semaines avant de la recevoir
Je donne la note de 9,5 / 10 et je chipote parce qu'on la batterie tient moins longtemps que celle de la Elite Series 2 (la référence du genre) même si on joue régulièrement on oublie souvent de la charger et ça tient encore la charge sur plusieurs jours donc ça va
Du coup, j'ai hésité à prendre la Gamesir G7 Pro et la Gamesir Cyclone 2.
Mais au final, j'ai pris les manettes Xbox Series, la 8bitdo Ultimate 2,et la Easy SMX D10.
Après les avoir testé, j'ai retourner les deux autres et j'ai garder la Easy SMX D10 avec Stick TMR et boutons mécaniques.
Pour l'instant, je suis satisfait.
Mais en effet, revenir en arrière après avoir testé ce genre de manettes est difficile.
Le truc avec la manette de base c'est que quand tu joues beaucoup, limite tu peux en racheter une par an, notamment à cause du drift, de l'usure des sticks...
C'est juste horrible en main ce truc.
Par contre ouais dommage pour les vibrations hd