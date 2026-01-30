Il s'agit bien entendu de laedition qui une manette sans fil pour Xbox series / PC / android etc, c'est probablement la meilleure manette pour xbox que j'ai eu jusqu'à présent, elite series 2 comprise., plus ou moins silencieuse, et pas de stick drift à redouter vu que les stick utilisent la technologie TMR (meilleure que le hall effect qui était déjà pas mal). Bref je suis ravi, si vous commandez sur aliexpress, ça a mis 2 semaines avant de la recevoirJe donne la note deet je chipote parce qu'on la batterie tient moins longtemps que celle de la Elite Series 2 (la référence du genre) même si on joue régulièrement on oublie souvent de la charger et ça tient encore la charge sur plusieurs jours donc ça va