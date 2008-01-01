L'ère de l'informatique bon marché est officiellement terminée. Si vous trouvez que monter un PC, acheter le dernier iPhone ou stocker vos données dans le Cloud coûte de plus en plus cher, vous ne rêvez pas. Une "taxe invisible" est en train d'être appliquée sur tout le monde numérique.
La cause ? Une guerre industrielle sans merci pour l'or noir du XXIe siècle : la mémoire vive (DRAM).
Ce documentaire explique comment l'explosion de l'Intelligence Artificielle (ChatGPT, Nvidia) est en train d'aspirer toute la capacité de production mondiale, laissant les consommateurs avec des miettes... et des prix record. Découvrez pourquoi Samsung, SK Hynix et Micron ont le pouvoir de ralentir le progrès technologique pour garantir leurs marges.
Au sommaire de cette analyse industrielle :
- Introduction : L'illusion du choix (Pourquoi tout augmente ?)
- Chapitre 1 : Les Trois Parrains : Comment ils ont éliminé la concurrence
- Chapitre 2 : L'Effet ChatGPT : Pourquoi l'IA a besoin de votre RAM
- Chapitre 3 : La Pénurie Organisée : La stratégie du "robinet fermé"
- Chapitre 4 : Le Mur Physique : La fin de la Loi de Moore
- Chapitre 5 : L'Impact Réel : Smartphones, PC, Cloud (L'addition salée)
- Chapitre 6 : Le Futur : La Chine contre le reste du monde ?