profile
Yu-Gi-Oh ! Rush Duel
0
Likers
name : Yu-Gi-Oh ! Rush Duel
platform : Switch
editor : Konami
developer : Konami
genre : card game
read the reviews
add a review
add a press review
profile
darkxehanort94
9
Likes
Likers
darkxehanort94
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 519
visites since opening : 1096212
darkxehanort94 > blog
all
Comment les mécaniques du Jeu de Cartes ont envahi le JV ?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/29/2025 at 03:54 PM by darkxehanort94
    comments (1)
    momotaros posted the 12/29/2025 at 06:21 PM
    Les jeux de cartes comme le Triple Triad (FF 8 ) et le Gwent (The Witcher), sont incroyables mais les douilles comme le mode FUT, c'est de la merde.

    Tu payes pour des lootbox, tu n'auras probablement jamais tout ce que tu veux en ayant mis des centaines (voir milliers) d'€ dans un jeu annuel et tu perdras tout l'année d'après.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo