BLACK FRIDAY 2025 : ma PS5 se régale !
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Je vous propose de découvrir les petites entrées dans ma collection avec mes récents achats réalisés lors du black friday.

Bon j'ai totalement investi dans ma PS5, notamment avec certains titres que je voulais depuis un moment.

Et vous, vous avez fais choper quoi ?

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????


BLACK FRIDAY 2025






BONUS


BLACK FRIDAY 2024








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    posted the 12/20/2025 at 04:59 PM by ozyxp
    comments (5)
    elicetheworld posted the 12/20/2025 at 05:46 PM
    C'est black friday était une vaste blague
    suzukube posted the 12/20/2025 at 06:05 PM
    Moi j'ai trouvé plein de jeux en démat' et y'a encore pleins de promo là j'en peux plus j'ai plus le temps de jouer.

    TORMENTED SOULS EST UNE PEPITE JOUES Y
    thedoctor posted the 12/21/2025 at 05:56 AM
    Shadow of the Tomb Raider 4 euros
    Detroit: Become Human 4 euros

    Sur steam.
    marcelpatulacci posted the 12/21/2025 at 01:32 PM
    Persso, pour une fois j'ai trouvé ce renoi friday intéressant! J'ai acheté sur amazon une PS5 slim a 280 et un Galaxy S25 a 400!

    ma PS5 se régale !

    Rhooo...
    ozyxp posted the 12/22/2025 at 04:52 PM
    elicetheworld ca depend ce que tu recherche

    suzukube GG je viens aussi de craquer pour quelques jeux sur steam ! yep il est dans ma longue liste de jeux à faire haha

    thedoctor GG deux très bon jeux !

    marcelpatulacci renoi friday xD lourd les achats ! le S25 vaut quoi ?

    je t'assure elle a bien mangé !
