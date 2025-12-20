Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !Je vous propose de découvrir les petites entrées dans ma collection avec mes récents achats réalisés lors du black friday.Bon j'ai totalement investi dans ma PS5, notamment avec certains titres que je voulais depuis un moment.Et vous, vous avez fais choper quoi ?Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh