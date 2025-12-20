Salut la famille GK !
J'espère que vous avez la forme !
Je vous propose de découvrir les petites entrées dans ma collection avec mes récents achats réalisés lors du black friday.
Bon j'ai totalement investi dans ma PS5, notamment avec certains titres que je voulais depuis un moment.
Et vous, vous avez fais choper quoi ?
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????
BLACK FRIDAY 2025
BONUS
BLACK FRIDAY 2024
posted the 12/20/2025 at 04:59 PM by ozyxp
TORMENTED SOULS EST UNE PEPITE JOUES Y
Detroit: Become Human 4 euros
Sur steam.
ma PS5 se régale !
Rhooo...
suzukube GG je viens aussi de craquer pour quelques jeux sur steam ! yep il est dans ma longue liste de jeux à faire haha
thedoctor GG deux très bon jeux !
marcelpatulacci renoi friday xD lourd les achats ! le S25 vaut quoi ?
je t'assure elle a bien mangé !