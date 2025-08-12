profile
all
La 4.X de Honkai Star Rail Teasée (et amputée)
Bon pour ceux que ca intéresse (a savoir Moi ^^)

La 4.X de Honkai Star Rail a commencé son teasing en commençant par de "nouveaux" persos.



Vous devriez en reconnaitre certains, moi je jouerai la fille a droite.

Sinon on a aussi la planète .....





"Mais qu'est que c'est que cette M...."

Si ca a l'air bâclé c'est normal, a la base on devait avoir une planète Japonaise Edo Star, mais comme la Chine et le Japon c'est pas trop copain copain en ce moment, ils ont du changer en vitesse. Et Crush a mort façon Rockstar pour Red Dead Redemption 2.

Enfin j'espère que la 4.X restera bien.
    posted the 12/08/2025 at 08:53 AM by darkxehanort94
    comments (1)
    foxstep posted the 12/08/2025 at 09:52 AM
    Malgres les tensions politiques j'espère au moins que Yae restera intacte
