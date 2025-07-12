accueil
profile
name :
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform :
PC
editor :
Konami
developer :
Virtuos Games
genre :
action-infiltration
other versions :
Xbox Series X
profile
dabaz
MGS Delta en VR: dans la peau de Snake
Ce mod VR permet d'incarner Snake en vue à la première personne avec les mains physiques dynamiques comme dans Half life Alyx.
b
tags :
vr
réalité virtuel
metal gear solid delta
uevr
posted the 12/07/2025 at 11:08 AM by
dabaz
