Le Chapitre Sept : Déferlante d'adrénaline marque le début d'une nouvelle ère pour Fortnite Battle Royale. Découvrez l'endroit où naissent les plus grandes histoires : la Côte dorée.Pendant que le bus de combat est hors service, vous rejoindrez l'île en surfant sur la tempête !Nouvelle carte Battle RoyaleDécouvrez un paradis insulaire baigné de soleil à pied, en voiture ou dans les airs à bord de nouvelles montgolfières. Ces lieux feront partie de votre nouveau décor :Boulevard de la gloireSillon sableuxWonkeelandHauteurs harmonieusesBaie bossueCanyon confidentielEt encore plus à explorer !Nouveau Passe de combatAchetez le Passe de combat et exercez votre vengeance sous les traits de la Mariée, retournez vers le futur sous l'apparence de Marty McFly et déverrouillez des classiques Fortnite tels que Miles Cross et Cat Holloway.En plus de leurs autres styles à déverrouiller, le Passe de combat comprend des styles spéciaux pour trois tenues : Cat Holloway, Carter Wu et le Voyageur noir (réalité censurée). Vous pouvez déverrouiller ces styles supplémentaires en accomplissant respectivement des quêtes dans les modes Blitz Royale, Recharge et Battle Royale.Nouveaux butinsArmes et mobilitéLes nouvelles armes gagnent en réactivité : recul évolutif et transitions de visée plus fluides. La progression du rechargement est désormais sauvegardée lorsque le chargeur est vide. Entamez le rechargement ; en cas d'interruption ou de changement d'arme, vous reprendrez là où vous vous êtes arrêté !Fusil à pompe spécialisé en fer : un tout nouveau fusil à pompe à la force destructrice pour bien commencer le nouveau chapitre.Double fusil à pompe frappeur : un double fusil à pompe capable de percer les défenses ennemies en combat rapproché.Fusil d'assaut Fatal : à lunette, automatique et parfait pour ceux qui enchaînent les tirs dans la tête à moyenne ou longue distance.Pistolet-mitrailleur holo d'assaut : à lunette, rapide et redoutable à courte portée, avec une nouvelle animation de rechargement des plus classes.Fusil de sniper vengeur : permet de faucher vos adversaires avec la précision d'un fusil à verrou.Canon à arc électrique : frappez joueurs, véhicules et constructions avec des décharges électriques.Lame du serment renoncé : chargez dans (ou hors de) la bataille plus rapidement qu'avec la lame cinétique et déchaînez une série d'attaques éclairs.Les combinaisons ailées sont un nouveau moyen de transport cette saison. Équipez-vous-en, envolez-vous et planez là où l'action vous appelle. Aucun tutoriel préalable requis !Réintroductions (qui n'aime pas les classiques ?):La voiturette tout-terrain fait son grand retour, aux côtés des voitures de sport et SUV classiques.Faites tout péter avec des grenades à onde de choc et des grenades collantes.Soignez-vous avec :Gourde du braveDes barils de bouclierKit de soinsDes bandagesPotion de bouclierDes nano potions de bouclierExclusifs au mode Zéro construction : des mini bulles protectrices et des bunkers de poche.Restez dans la partieNous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités pour les situations tellement peu fréquentes où vous avez été mis K.-O. :Faites un tour au volant d'un van de rétablissementPrenez le volant d'un van de rétablissement et pilotez-le comme dans une scène de film d'action ! Les vans de rétablissement pilotables débarquent sur l'île et vous permettent de rétablir n'importe qui, où qu'il soit.Un nouveau dispositif d'auto-réanimationSi vous avez un dispositif d'auto-réanimation dans votre inventaire, vous pourrez vous relever lorsque vous êtes K.-O. tant qu'il vous reste assez de PV pour terminer la réanimation.De nouvelles options de déplacement en état K.-O. ont été ajoutées dans Fortnite Battle Royale :Roulade et dégringolade : faites une roulade pour esquiver les tirs ou lancez-vous dans une pente pour dévaler et fuir le danger.Sprint à quatre pattes : utilisez votre énergie pour vous déplacer plus vite en étant K.-O.En cavale : en étant K.-O., vous pouvez désormais utiliser les tyroliennes et les poignées d'ascension, et même grimper sur le siège passager d'une voiture !Nouveau gameplayQui bat le boss devient le bossÉliminez Bill l'humain, Mutique ou Brutus des plages pour vous emparer de leurs butins et de leurs pouvoirs, puis incarnez-les ! En devenant un boss, vous obtenez le maximum de PV et de bouclier, un bonus de PV et de bouclier max, de l'énergie infinie et une compétence puissante. Cela dit, votre position reste visible en permanence pour les adversaires à proximité.Anomalie détectée... Les apparences peuvent être trompeusesCette saison, chaque phase de la tempête peut renverser le cours de la partie en temps réel. Les anomalies de faille peuvent faire apparaître du butin, accorder des effets puissants à tous les joueurs et bien plus encore. Attendez-vous à ce que d'autres anomalies de faille soient ajoutées et viennent chambouler la partie tout au long de la saison.Révision du lingot d'orLes lingots ne seront plus conservés d'une partie à l'autre, alors dépensez-les avant la fin de la partie pour rétablir vos coéquipiers, recruter des personnages ou vous procurer de l'équipement puissant aux distributeurs automatiques. De plus, vous pourrez désormais faire tomber au sol des lingots pour vos coéquipiers afin de partager les ressources et aider votre section à l'emporter.Nouveau paramètre : Construction simpleVous débutez dans la construction ? On vous couvre (littéralement). À l'instar de la modification simple, la construction simple est une option dans les paramètres (Jeu > Construction) qui facilite l'apprentissage de la construction. Activez l'option, regardez dans la direction voulue et... hop, construisez !Améliorations de la qualité de vie:Marqueurs de coups plus expressifs : les marqueurs de coups ont été repensés pour offrir un retour en combat plus clair et une visibilité améliorée.Indicateurs d'état des munitions : les armes dans votre inventaire affichent désormais clairement lorsqu'elles n'ont plus de munitions.Capacité de tir en sautant : viser vers le bas tout en sautant est désormais possible pour des déplacements en combat plus dynamiques.Personnages plus détendus : les personnages ne deviendront plus hostiles aussi vite si vous leur tirez dessus par erreur.Mode spectateur amélioré : après avoir été éliminé, vous passerez désormais automatiquement à la vue de votre coéquipier le plus proche pour une meilleure coordination de section.Révision de la roue des emotes : la roue des emotes a été améliorée avec un nouveau look et une capacité accrue (6 → 8 emplacements), une nouvelle vue Collections pour consulter l'intégralité de votre bibliothèque d'emotes et de pistes musicales, ainsi qu'un système de tri et de filtrage amélioré pour accéder plus rapidement à vos favoris.Lisa (Black pink) sera dans le pass musique:Pour encore plus de LISA, rendez-vous dans la boutique : la tenue LISA (inspirée du style de son album Alter Ego), ainsi que les pistes musicales « Rockstar » et « New Woman » vous y attendent !Dès que le Chapitre Sept de Fortnite Battle Royale aura commencé le 29 novembre, tous les joueurs qui se seront connectés entre le 27 novembre à 15h (heure centrale européenne) et le 1er décembre à 15h (heure centrale européenne) recevront la tenue Yuki Yubari inspirée du Chapitre perdu : La vengeance de Yuki de Fortnite. Bingo !« La vengeance de Yuki » sera diffusé en avant-première dans Fortnite le 30 novembreLe réalisateur visionnaire Quentin Tarantino a rêvé d'un chapitre intitulé « La vengeance de Yuki » pour son film Kill Bill. Hélas, cette vision n'a jamais été portée sur grand écran. Plus de 20 ans plus tard, Tarantino et Epic s'unissent pour donner vie à cette histoire dans Fortnite. Créé grâce au moteur Unreal Engine et avec des modèles de personnages Fortnite, le chapitre perdu de Tarantino, « La Vengeance de Yuki », met en scène Uma Thurman.« La vengeance de Yuki » sera diffusé en avant-première dans Fortnite le 30 novembre à 20h (CET). Vous le trouverez dans la première rangée du menu Découvrir. Les portes ouvriront 30 minutes avant le début de la diffusion.Selon Hypex South park le bâton de la vérité arrive bientôt en mythics.Le skin du Doc arrive plus tard sur la boutique:Harry potter X Fortnite arrive durant le WinterfestDes skins + un balai mythiqueKenny de South Park arrive bientôt.