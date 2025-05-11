La Switch 2 est actuellement la priorité de Nintendo, mais cela ne signifie pas pour autant que la Switch 1 va disparaître.Même après plus de huit ans, la société a l'intention de continuer à commercialiser la console.Le président Shuntaro Furukawa a brièvement évoqué le projet concernant la Nintendo Switch 1 lors d'une conférence sur les résultats financiers qui s'est tenue aujourd'hui.Tant que la demande restera présente, même si elle n'est plus aussi forte qu'auparavant, la console restera commercialisée.Voici l'intégralité de la déclaration :« Bien que nos activités se concentrent désormais sur la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch a maintenu un rythme de ventes stable même après le lancement de sa successeure en juin. Tout en tenant compte de la demande des consommateurs et de l'environnement commercial, nous continuerons à commercialiser la console Nintendo Switch. »Bien qu'il est réduit leur prévisions de ventes pour la Switch, on voit qu'ils ont augmentés de 20 millions les ventes software de +20 millions ce qui laisse penser qu'ils ont ajouté 1 ou 2 titres pouvant drainé encore des ventes importantes. Pour le coup je ne serais pas étonné qu'une compilation anniversaire des 40 ans de Mario avec une compilation des jeux Mario 2D ...alors je pense qu'il y a un côté enfonçage de porte ouverte...si elles se vends alors on continue (tant qu'on a du stock