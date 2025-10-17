profile
julie54 > blog
Les meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma
Pendant longtemps, “adaptation de jeu vidéo” rimait avec “déception monumentale”.
Des films comme Street Fighter, Super Mario Bros. (version 1993) ou Alone in the Dark ont longtemps entretenu la légende noire des portages ratés. Les joueurs soupiraient, les critiques riaient, et les studios persistaient à croire qu’un jeu pouvait se transformer en blockbuster sans comprendre son essence.

Mais depuis quelques années, la tendance s’inverse.
Grâce à des productions plus ambitieuses et des équipes mieux connectées aux fans, plusieurs adaptations ont prouvé qu’il était possible de respecter la matière originale tout en racontant une vraie histoire.

Sur le petit écran, le changement est spectaculaire :

The Last of Us (HBO) a prouvé qu’une adaptation pouvait égaler, voire surpasser, le matériau d’origine, avec une mise en scène soignée et des acteurs investis.

Arcane (Netflix), inspiré de League of Legends, a explosé les attentes avec sa direction artistique unique et son scénario mature.

Cyberpunk: Edgerunners a transformé la déception du jeu en succès critique et émotionnel.

Côté cinéma, l’équilibre est plus fragile, mais les progrès sont là :

Sonic the Hedgehog a trouvé la formule du divertissement familial réussi.

Detective Pikachu a montré qu’un univers Pokémon pouvait fonctionner sur grand écran.

Et Super Mario Bros. (2023) a fini de réconcilier Hollywood et le gaming en dépassant le milliard de dollars au box-office.

D’autres projets sont déjà en route : Borderlands, Death Stranding, Zelda, Days Gone, Metal Gear Solid… Autant dire que le crossmédia est devenu une nouvelle extension naturelle du jeu vidéo.

Et vous, quelle adaptation vous a le plus marqué ?
Plutôt Arcane pour sa claque artistique, The Last of Us pour son émotion brute, ou un outsider comme Castlevania ou Twisted Metal ?
    tags : cinema serie adaptation débat crossmedia culture geek
    posted the 10/17/2025 at 02:54 PM by julie54
    comments (3)
    ducknsexe posted the 10/17/2025 at 03:29 PM
    Jai trouver le film sillent hill de Christophe gans très bon de même que la série Fallout.
    yukilin posted the 10/17/2025 at 03:44 PM
    Je vais pas mentir, mais même sans etre mauvaises pour certaines adaptations, je n'ai jamais retrouvé dans aucune ce qui faisait la personnalité et l'intérêt des jeux qu'elles adaptaient.
