Salut à tous,J'espère que vous allez bienUne démo du prochain jeu de Tarsier Studios REANIMAL vient tout juste de sortir sur Steam ! Je vous propose donc de la découvrir en vidéo (même si mon pc a parfois eu du mal à suivre techniquement...) !N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensezBon visionnage