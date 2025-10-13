accueil
name :
REANIMAL
platform :
PC
editor :
THQ Nordic
developer :
Tarsier Studios
genre :
action-aventure
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
oniclem
REANIMAL : Tellement prometteur !
Salut à tous,
J'espère que vous allez bien
Une démo du prochain jeu de Tarsier Studios REANIMAL vient tout juste de sortir sur Steam ! Je vous propose donc de la découvrir en vidéo (même si mon pc a parfois eu du mal à suivre techniquement...) !
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
Bon visionnage
Oniclem's
-
https://www.youtube.com/@Oniclems
tarsier
reanimal
littlenightmares
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 10/13/2025 at 04:25 PM by
oniclem
