REANIMAL
name : REANIMAL
platform : PC
editor : THQ Nordic
developer : Tarsier Studios
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
oniclem
oniclem
oniclem > blog
REANIMAL : Tellement prometteur !
Salut à tous,

J'espère que vous allez bien

Une démo du prochain jeu de Tarsier Studios REANIMAL vient tout juste de sortir sur Steam ! Je vous propose donc de la découvrir en vidéo (même si mon pc a parfois eu du mal à suivre techniquement...) !
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez

Bon visionnage

Oniclem's - https://www.youtube.com/@Oniclems
    tags : tarsier reanimal littlenightmares
    kevinmccallisterrr
    posted the 10/13/2025 at 04:25 PM by oniclem
