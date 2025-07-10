profile
Witcher saison 4 bande annonce
Voilà

https://youtu.be/5KfPqqleBbQ?si=xtlhsdBZlNpaDhww
    comments (13)
    altendorf posted the 10/07/2025 at 05:31 PM
    non merci.
    marcelpatulacci posted the 10/07/2025 at 05:52 PM
    le phénomène mondiale est de retour

    shambala93 posted the 10/07/2025 at 05:58 PM
    La trilogie du samedi !
    mrvince posted the 10/07/2025 at 06:12 PM
    J'ai regardé une saison et demi... Avec ou sans Cavill sans moi. C'est pas fou.
    shinz0 posted the 10/07/2025 at 06:12 PM
    Gérard de Brive

    Et dire qu'il y aura une 5ème saison
    pimoody posted the 10/07/2025 at 06:19 PM
    Avec la magie, pas besoin de bistouri
    zekk posted the 10/07/2025 at 06:24 PM
    J'ai sauté le mot saison j'ai cru que c'était un trailer du jeu haha, j'ai vraiment envie de sauter cette saison
    micheljackson posted the 10/07/2025 at 06:28 PM
    ça doit être sympa quand on a 8-10 ans,
    je pense que j'aurais adoré à cet âge.
    bladagun posted the 10/07/2025 at 06:43 PM
    " Allons nous battre putain ! "
    belmoncul posted the 10/07/2025 at 07:05 PM
    Quand le wokisme détruit un rêve...
    marcelpatulacci posted the 10/07/2025 at 07:14 PM
    shinz0 Et dire qu'il y aura une 5ème saison

    HEIN ???
    shinz0 posted the 10/07/2025 at 07:17 PM
    marcelpatulacci la saison 5 est déjà tournée
    https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=1000142316.html
    marcelpatulacci posted the 10/07/2025 at 07:28 PM
    shinz0 départ de Cavill, la saison 3...j'ai cru cette 4eme juste pour mettre une conclusion
