Witcher saison 4 bande annonce
Voilà
https://youtu.be/5KfPqqleBbQ?si=xtlhsdBZlNpaDhww
posted the 10/07/2025 at 05:29 PM by
elicetheworld
comments (
13
)
altendorf
posted
the 10/07/2025 at 05:31 PM
non merci.
marcelpatulacci
posted
the 10/07/2025 at 05:52 PM
le phénomène mondiale est de retour
shambala93
posted
the 10/07/2025 at 05:58 PM
La trilogie du samedi !
mrvince
posted
the 10/07/2025 at 06:12 PM
J'ai regardé une saison et demi... Avec ou sans Cavill sans moi. C'est pas fou.
shinz0
posted
the 10/07/2025 at 06:12 PM
Gérard de Brive
Et dire qu'il y aura une 5ème saison
pimoody
posted
the 10/07/2025 at 06:19 PM
Avec la magie, pas besoin de bistouri
zekk
posted
the 10/07/2025 at 06:24 PM
J'ai sauté le mot saison
j'ai cru que c'était un trailer du jeu haha, j'ai vraiment envie de sauter cette saison
micheljackson
posted
the 10/07/2025 at 06:28 PM
ça doit être sympa quand on a 8-10 ans,
je pense que j'aurais adoré à cet âge.
bladagun
posted
the 10/07/2025 at 06:43 PM
" Allons nous battre putain ! "
belmoncul
posted
the 10/07/2025 at 07:05 PM
Quand le wokisme détruit un rêve...
marcelpatulacci
posted
the 10/07/2025 at 07:14 PM
shinz0
Et dire qu'il y aura une 5ème saison
HEIN ???
shinz0
posted
the 10/07/2025 at 07:17 PM
marcelpatulacci
la saison 5 est déjà tournée
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=1000142316.html
marcelpatulacci
posted
the 10/07/2025 at 07:28 PM
shinz0
départ de Cavill, la saison 3...j'ai cru cette 4eme juste pour mettre une conclusion
