Amis duellistes, c'est l'heure du du-du-du-dueeeeel !
Si vous êtes fan du manga du regretté Kazuki Takahashi, le "fanmade" ci-dessous risque de vous plaire. Je mets des guillemets car, bien que la fabrication ne soit pas industrielle / en usine, le travail est tout bonnement bluffant, tant dans l'exécution que dans le rendu.
Pour les plus confortables d'entre vous, sachez que ce diorama sera produit à 500 exemplaires pour la modique somme de 700€...
Et n'oubliez pas de garder foi en l'âme des cartes
Plus sérieusement très belle figurine qui doit demander énormément de temps et de doigté ( sic) et voir les choses prendre forme petit à petit avant l'assemblage est juste bluffant.
Perso je lorgne sur la trinité de dieux egyptiens Banpresto Ichibansho mais il faut débourser dans les 400 boules Certes plus accessibles d'avoir des figurines à 120/140 eur/pièce mais il faut étaler le budget et les achats en conséquence...
Monde cruel ....