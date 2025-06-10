Somewhere inside the Metaverse...
nikolastation > blog
[Yu-Gi-Oh!] Diorama Ultimate Blue Eyes Dragon
Amis duellistes, c'est l'heure du du-du-du-dueeeeel !

Si vous êtes fan du manga du regretté Kazuki Takahashi, le "fanmade" ci-dessous risque de vous plaire. Je mets des guillemets car, bien que la fabrication ne soit pas industrielle / en usine, le travail est tout bonnement bluffant, tant dans l'exécution que dans le rendu.

Pour les plus confortables d'entre vous, sachez que ce diorama sera produit à 500 exemplaires pour la modique somme de 700€...







Et n'oubliez pas de garder foi en l'âme des cartes
Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=LRXYcN6PSKA
    tags : dragon tcg yugioh ocg blueeyes yugi kaiba
    posted the 10/06/2025 at 10:15 AM by nikolastation
    comments (2)
    byakuyatybw posted the 10/06/2025 at 10:27 AM
    nikolastation Je ressens l'ame des cartes mais mon Pegasus de banquier scrute mon compte bancaire et fait la grimace ( oeil méchant , babine frémissante et croc qui pointe à moitié ).
    Plus sérieusement très belle figurine qui doit demander énormément de temps et de doigté ( sic) et voir les choses prendre forme petit à petit avant l'assemblage est juste bluffant.

    Perso je lorgne sur la trinité de dieux egyptiens Banpresto Ichibansho mais il faut débourser dans les 400 boules Certes plus accessibles d'avoir des figurines à 120/140 eur/pièce mais il faut étaler le budget et les achats en conséquence...

    Monde cruel ....
    burningcrimson posted the 10/06/2025 at 10:54 AM
    Respect
