Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui j'ai découvert, un peu sur le tard, la démo de Little Nightmares 3. Et en toute franchise même si le gameplay reste le même et que la direction artistique est chouette, cette démo m'a un peu refroidi... ça manquait un peu d'épaisseur, d'un vrai ennemi flippant qui nous traque...Bon c'est que la démo et je fais confiance au studio pour nous pondre un vrai bon Little Nightmares, mais en l'état cette première approche fut un peu décevante...Et vous qu'en avez vous pensé ?En tout cas je maintiens quand même mon achat pour le faire en coop. RDV le 10 octobre pour, je l'espère, éliminer mes craintes.