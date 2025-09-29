profile
Little Nightmares III
name : Little Nightmares III
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Supermassive Games
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
oniclem
9
Little Nightmares 3 : il manque un truc...
Salut à tous,

J'espère que vous allez bien

Aujourd'hui j'ai découvert, un peu sur le tard, la démo de Little Nightmares 3. Et en toute franchise même si le gameplay reste le même et que la direction artistique est chouette, cette démo m'a un peu refroidi... ça manquait un peu d'épaisseur, d'un vrai ennemi flippant qui nous traque...
Bon c'est que la démo et je fais confiance au studio pour nous pondre un vrai bon Little Nightmares, mais en l'état cette première approche fut un peu décevante...

Et vous qu'en avez vous pensé ?

En tout cas je maintiens quand même mon achat pour le faire en coop. RDV le 10 octobre pour, je l'espère, éliminer mes craintes.

Oniclem's - https://www.youtube.com/@Oniclems
    posted the 09/29/2025 at 03:26 PM by oniclem
    comments (5)
    ravyxxs posted the 09/29/2025 at 03:33 PM
    Pas fait, mais j'ai l'impression que c'est l'épisode de trop....on verra la version final.
    shinz0 posted the 09/29/2025 at 04:15 PM
    J’attends plus Reanimal par les créateurs de Little Nightmares
    grievous32 posted the 09/29/2025 at 04:24 PM
    Shinz0 c'est ça, j'ai l'impression que la plupart des gens pensent que Little Nightmares 3 est fait par le même studio que le 1 et 2 alors qu'ils sont sur Reanimal qui arrive en 2026.

    C'qui est sûr c'est que je ferai les deux, mais l'ambiance de Reanimal me semble tellement plus glauque encore que ça m'attire à fond.
    gattsuborne posted the 09/29/2025 at 04:41 PM
    Par des anciens de Tarsier studios: End of abyss.
    oniclem posted the 09/29/2025 at 04:55 PM
    Shinz0 Oui moi aussi j'attends bien plus Reanimal. Après j'aime bien aussi Supermassive studios donc je vais garder confiance pour ce LN3
