Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
profile
totenteufel
9
Likes
Likers
totenteufel
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 421
visites since opening : 717520
totenteufel > blog
Sonic racing Crossworlds la dernière collab est connue

Megaman, pour ce qui est des voix des persos DLC il n'y aura que Hatsune Miku qui aura des lignes de dialogues.

Il sera possible de mettre la musique qu'on veut durant les courses.

Le jeu est déjà dans la nature au passage.

• Minecraft Pack – Steve, Alex, & Creeper playable characters, the minecart vehicle, Minecraft World course, remixed Minecraft music, 6 Emotes per character, and additional sounds (Releasing Q4 2025)
• DLC Pack 2 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q4 2025)
• DLC Pack 3 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q1 2026)
• DLC Pack 4 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q1 2026)
• DLC Pack 5 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q2 2026)
• DLC Pack 6 - 4 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q3 2026)
Reddit
    tags : reddit sonic crossworld
    1
    Like
    Who likes this ?
    fyrefly
    posted the 09/18/2025 at 10:47 PM by totenteufel
    comments (3)
    jaysennnin posted the 09/19/2025 at 06:30 AM
    Pas mal pour megaman c'est une vraie surprise j'avais pensé à Mario comme sega et nintendo ont pris l'habitude de collaborer dans certains jeux, je sens que le jeu se vendra bien surtout que le très moyen team Sonic racing s'est vendu à 3,5 millions
    forte posted the 09/19/2025 at 07:44 AM
    Excellent ! Et avec Rockman Battle & Chase, il le méritait !
    ippoyabukiki posted the 09/19/2025 at 08:16 AM
    les tortues ninja ? Oh trop cool ! j'étais passé à côté d el'info
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo