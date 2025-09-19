Megaman, pour ce qui est des voix des persos DLC il n'y aura que Hatsune Miku qui aura des lignes de dialogues.Il sera possible de mettre la musique qu'on veut durant les courses.Le jeu est déjà dans la nature au passage.• Minecraft Pack – Steve, Alex, & Creeper playable characters, the minecart vehicle, Minecraft World course, remixed Minecraft music, 6 Emotes per character, and additional sounds (Releasing Q4 2025)• DLC Pack 2 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q4 2025)• DLC Pack 3 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q1 2026)• DLC Pack 4 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q1 2026)• DLC Pack 5 - 2 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q2 2026)• DLC Pack 6 - 4 Playable Characters, 1 Vehicle, 1 Track, 6 Emotes per character, and 8 Sounds (Releasing Q3 2026)