Un record pour EVO France
Avec ces 1654 joueurs inscrits pour Street Fighter 6, c'est le plus gros tournoi d'Europe de l'histoire pour un SF.



    posted the 09/17/2025 at 03:00 PM by parrain59
    comments (2)
    osiris67 posted the 09/17/2025 at 03:11 PM
    L'effet Evo, j ai hate de voir ce que ca va donner niveau orga.
    darksector posted the 09/17/2025 at 04:22 PM
    La tristesse pour FF
