parrain59
parrain59
blog
Un record pour EVO France
Avec ces 1654 joueurs inscrits pour Street Fighter 6, c'est le plus gros tournoi d'Europe de l'histoire pour un SF.
posted the 09/17/2025 at 03:00 PM by
parrain59
osiris67
posted
the 09/17/2025 at 03:11 PM
L'effet Evo, j ai hate de voir ce que ca va donner niveau orga.
darksector
posted
the 09/17/2025 at 04:22 PM
La tristesse pour FF
