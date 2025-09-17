En espérant que ce soit mieux que Black ops 6, les maps sont sans âmes comparé aux anciens black ops.Une bataille au sommet du quartier général du projet Janus se transforme en une terrifiante plongée dimensionnelle dans l'Éther noir.« Bienvenue à la fête... »Après une bataille tumultueuse au sommet des Janus Towers, les célébrations sont brusquement interrompues lorsque Grigori Weaver, la Dr Elizabeth Grey, le major Mackenzie « Mac » Carver et Maya Aguinaldo sont projetés dans la dimension de l'Éther noir.Un accent du Sud résonne dans le hall. Les huit se retournent alors qu'une silhouette mystérieuse descend lentement les marches du hall, le visage caché sous un chapeau à larges bords.La politesse des paroles de l'homme est déconcertante, mais ce sont les crânes totémiques en cage qu'il porte dans chaque main qui trahissent l'arrivée d'une entité bien plus terrifiante dans l'affrontement.Découvrez l'équipe élargieComment et pourquoi l'équipe est-elle transportée dans l'Éther noir ?Qui sont ces incarnations inédites de l'équipe originale de Zombies et comment sont-elles arrivées ici ?À qui faire confiance ?Découvrez-le dans Black Ops 7 Zombies le 14 novembre ! D'ici là, faisons connaissance avec les huit membres de l'équipe, comme si c'était la première fois.Alerte infos : révélation de tous les zombies la semaine prochaine !Musique de chargement de la map Tranzit Black ops 2 le retour.RUMEUR : Les cartes de Black Ops 7 pourraient inclure :-Un New York d'après la Seconde Guerre mondiale où les nazis ont largué une bombe nucléaire-Un temple japonais près d'un volcan en éruption-Une station spatiale dans l'Éther noir-Une carte du Vietnam-Une carte de l'AfghanistanPar@InsiderGamingIGAttention, joueurs Zombies : n'importe laquelle des 4 récompenses de skin d'opérateur de quête principale gagnées dans Black Ops 6 sera disponible dans Black Ops 7 au lancement !Et pour les plus dévoués, la récompense « New Orders » Prestige Level 1000 Operator Skin sera également disponible dès le premier jour.