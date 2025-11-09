accueil
Dragon Ball Gekishin Squadra dispo
Bonjour à tous !
Le jeu Dragon Ball Gekishin Squadra est disponible.
C'est un free to play donc n'hésitez pas à tester !
Le jeu est en Français et les voix sont en Anglais où en Japonais.
posted the 09/11/2025 at 03:44 PM by
liberty
mugimando
posted
the 09/11/2025 at 04:51 PM
Il est incroyable !
xrkmx
posted
the 09/11/2025 at 05:07 PM
J'aime Dragon Ball mais je déteste les MOBA, compliqué. xD
