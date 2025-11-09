profile
Dragon Ball : Gekishin Squadra
name : Dragon Ball : Gekishin Squadra
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : GANBAR!ON
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5
all
Dragon Ball Gekishin Squadra dispo
Bonjour à tous !

Le jeu Dragon Ball Gekishin Squadra est disponible.

C'est un free to play donc n'hésitez pas à tester !

Le jeu est en Français et les voix sont en Anglais où en Japonais.


    posted the 09/11/2025 at 03:44 PM by liberty
    mugimando posted the 09/11/2025 at 04:51 PM
    Il est incroyable !
    xrkmx posted the 09/11/2025 at 05:07 PM
    J'aime Dragon Ball mais je déteste les MOBA, compliqué. xD
