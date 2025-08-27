Les gens ont réussi à patcher la version PC de Sonic Racing CrossWorlds et jouent actuellement hors ligne.
@SAAC_News
ATTENTION SPOILER : Des utilisateurs signalent que la version Steam du test ouvert de Sonic Racing CrossWorlds n'est pas chiffrée. N'importe qui peut explorer les fichiers. Des fuites de circuits ou de personnages non révélés sont possibles.
La prochaine collab serait Among Us.
Les persos sous licence n'ont pas de ligne de dialogues.
Les personnages DLC déjà confirmés
SEGA a également confirmé plusieurs personnages supplémentaires qui rejoindront le jeu après son lancement, via du contenu téléchargeable gratuit et payant.
Steve (Minecraft) – DLC payant
Alex (Minecraft) – DLC payant
Creeper (Minecraft) – DLC payant
Spongebob (Bob l’éponge) – DLC payant
Patrick (Bob l’éponge) – DLC payant
PAC-MAN (Pac-Man) – DLC payant
Fantômes (Pac-Man) – DLC payant
Hatsune Miku (Vocaloid) – DLC gratuit
Joker (Persona 5) – DLC gratuit
Ichiban Kasuga (Yakuza / Like a Dragon) – DLC gratuit
Les tests se déroulent du 29 août à 8 h au 2 septembre à 4 h (pré-téléchargement dispo)
9 parcours, 7 CrossWorlds
12 personnages, 21 véhicules
Match mondial - Mode classement
Festival - Événement par équipe. Incarnez Joker.