Les gens ont réussi à patcher la version PC de Sonic Racing CrossWorlds et jouent actuellement hors ligne.@SAAC_NewsATTENTION SPOILER : Des utilisateurs signalent que la version Steam du test ouvert de Sonic Racing CrossWorlds n'est pas chiffrée. N'importe qui peut explorer les fichiers. Des fuites de circuits ou de personnages non révélés sont possibles.La prochaine collab serait Among Us.Les persos sous licence n'ont pas de ligne de dialogues.Les personnages DLC déjà confirmésSEGA a également confirmé plusieurs personnages supplémentaires qui rejoindront le jeu après son lancement, via du contenu téléchargeable gratuit et payant.Steve (Minecraft) – DLC payantAlex (Minecraft) – DLC payantCreeper (Minecraft) – DLC payantSpongebob (Bob l’éponge) – DLC payantPatrick (Bob l’éponge) – DLC payantPAC-MAN (Pac-Man) – DLC payantFantômes (Pac-Man) – DLC payantHatsune Miku (Vocaloid) – DLC gratuitJoker (Persona 5) – DLC gratuitIchiban Kasuga (Yakuza / Like a Dragon) – DLC gratuitLes tests se déroulent du 29 août à 8 h au 2 septembre à 4 h (pré-téléchargement dispo)9 parcours, 7 CrossWorlds12 personnages, 21 véhiculesMatch mondial - Mode classementFestival - Événement par équipe. Incarnez Joker.