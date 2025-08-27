Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
totenteufel > blog
Sonic racing Crossworlds jouable hors ligne beta non cryptée
Les gens ont réussi à patcher la version PC de Sonic Racing CrossWorlds et jouent actuellement hors ligne.
@SAAC_News



ATTENTION SPOILER : Des utilisateurs signalent que la version Steam du test ouvert de Sonic Racing CrossWorlds n'est pas chiffrée. N'importe qui peut explorer les fichiers. Des fuites de circuits ou de personnages non révélés sont possibles.

La prochaine collab serait Among Us.

Les persos sous licence n'ont pas de ligne de dialogues.

Les personnages DLC déjà confirmés
SEGA a également confirmé plusieurs personnages supplémentaires qui rejoindront le jeu après son lancement, via du contenu téléchargeable gratuit et payant.

Steve (Minecraft) – DLC payant
Alex (Minecraft) – DLC payant
Creeper (Minecraft) – DLC payant
Spongebob (Bob l’éponge) – DLC payant
Patrick (Bob l’éponge) – DLC payant
PAC-MAN (Pac-Man) – DLC payant
Fantômes (Pac-Man) – DLC payant
Hatsune Miku (Vocaloid) – DLC gratuit
Joker (Persona 5) – DLC gratuit
Ichiban Kasuga (Yakuza / Like a Dragon) – DLC gratuit


Les tests se déroulent du 29 août à 8 h au 2 septembre à 4 h (pré-téléchargement dispo)

9 parcours, 7 CrossWorlds
12 personnages, 21 véhicules
Match mondial - Mode classement
Festival - Événement par équipe. Incarnez Joker.
X
    posted the 08/27/2025 at 01:07 PM by totenteufel
    comments (2)
    pimoody posted the 08/27/2025 at 01:57 PM
    J’ai vu ça, parfait pour tester et voir ce qu’il apporte vraiment de plus.
    liberty posted the 08/27/2025 at 05:20 PM
    En gros les mecs dès que le jeu sort, vont prendre les fichiers manquants sur la version complète et modifier cette version Test reseau... J'espère quand même un gros succès au jeu sur console
