Total War : Warhammer III
3
Total War : Warhammer III
platform : PC
editor : Sega
developer : The Creative Assembly
genre : Tactique
darkxehanort94
darkxehanort94
darkxehanort94 > blog
Les jeux qui ont marqué JDG : Rome Total War !


Et non pas Médiéval II.

C'est surtout celui la que j'ai fait, avec les Généraux qui faisaient des discours. et plus récemment les Total War Warhammer, vivement Nagash.
    posted the 08/23/2025 at 04:49 PM by darkxehanort94
    adelfhitlor posted the 08/23/2025 at 08:49 PM
    Je ne sais pas pourquoi mais cet opus m'a marqué aussi plus que les autres, avec ses musiques que j'ai encore en tête notamment (en vrai comme souvent avec ce genre de licence c'est très certainement parce que c'était mon premier).

    https://www.youtube.com/watch?v=d3-7wjri_QE
