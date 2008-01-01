Si vous avez loupé la news à propos de nexusmods et la vérification d'âge, voici le lien : https://www.gamekyo.com/blog_article481037.html
Et bien la vérification d'âge a commencé : https://www.nexusmods.com/news/15346
.
Pour le moment, les résidents de l'UK devront faire vérifier leur âge la semaine prochaine.
Comme il avait été dit dans la news précédente, bientôt se sera les résidents de l'UE une fois que la loi du pays en question le demandera.
Pour les résidents en dehors de l'UE et l'UK, rien ne changera.
Par contre, bonne nouvelle, les comptes qui ont plus de dix ans ne nécessiteront pas de vérification d'âge. En même temps, ça me semblait plutôt logique.
Par contre, aucune information à propos des vpn et le contournement de cette vérification.
Donc pour résumé, si votre compte nexus a plus de dix ans d'âge, ou si vous êtes en dehors de l'ue et l'uk, rien ne change.
Dans le cas contraire, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Lisez attentivement la news précédentes pour savoir ce qui est considéré comme adulte (ce n'est pas que des mods coquins/skin).