Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
Un micro teaser Black ops 7 lâché par erreur


Il n'y aura pas de jetpack, c'est une amélioration pour le mode CAMPAGNE.

16 maps au lancements dont 3 maps de Black ops 2.
Babylon
Payback
Pit
Stakeout
Subsonic
Warhead
Gala
Derelict(?)
Skyline(?)

Selon le leaker
@TheGhostOfHope
, les 4 personnages jouables dans la campagne coopérative à 4 joueurs de #BlackOps7 seraient :

- David « Section » Mason
- Mike Harper
- Eric Samuels
- Chloé « Karma » Lynch

Avec les quelques images de la campagne ça à l'air aussi perché que la campagne de Black ops 3.

La campagne dévoilée ce soir, pour le multi et le zombie ce sera pour un COD NEXT plus tard.

Ps: Battlefield 6 n'a que 9 maps, et ils veulent en faire un tous les ans avec plusieurs studios comme Call of duty.
" Ce dernier lui aurait confié que l’objectif d’Electronic Arts est de faire tourner trois studios sur un cycle de développement de trois ans, afin de pouvoir proposer un nouvel opus chaque année"
    posted the 08/19/2025 at 11:57 AM by totenteufel
    comments (5)
    rogeraf posted the 08/19/2025 at 12:10 PM
    GO BATTLEFIELD 6
    zboubi480 posted the 08/19/2025 at 12:20 PM
    rogeraf ou pas, la deuxième bêta m'a laissé de marbre, à la différence de la première
    Je ne joue pas du tout à COD car j'ai horreur de ce jeu.
    Je refais toujours quelques partie de Titanfall 2 qui reste, à mes yeux, ce qui se fait de mieux en FPS compétitif
    zampano posted the 08/19/2025 at 12:35 PM
    Mordern Warfare 4 sinon rien
    rogeraf posted the 08/19/2025 at 12:59 PM
    zboubi480 Oui je mets peu être un peu trop d'espoir en ce Battlefield, je me tate en ce moment de prendre Arma Reforged, ça a l'air bien sympa ce FPS en attendant ARMA 4, prévu pour 2027 ... Sinon y a Delta Force sur Xbox Series X|S et PS5 qui sort aujourd'hui, j'essayerais ce soir ça a l'air sympa
    romgamer6859 posted the 08/19/2025 at 01:32 PM
    Terminé pour moi cette licence, définitivement.
