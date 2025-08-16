Ozymandia Gaming Adventure
all
Vous prendrez bien un de Wii ?
Baley la famille ! ????
Prêt pour une nouvelle présentation de collection de pure jeux vidéo ?

Cette fois ci je vous présente ma collection de jeux Nintendo Wii 2025 avec une petite trentaine des jeux que j'ai pu faire à l'époque !

La Wii est une console qui aura marquée mon parcours de joueur avec de nombreux jeux différents des uns des autres et certains qui ont su utilisés astucieusement la wiimote et nunchuk dans leur gameplay.

Installez vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????????


MA COLLECTION WII 2025






BONUS


MES SOLDES 2025








Vous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !


Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg
    posted the 08/16/2025 at 02:15 PM by ozymandia
