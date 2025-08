Hey pour les artistes et gribouilleurs en herbe, je sais qu'ils pulullent ici sur gamekyoje me suis dit que ça pouvait être l'occase de partager un peu des trucs que vous avez fait cette semainegenre 1 dessin par personne, que je placerai en haut ça peut être l'occase de faire un peu de partage !Je précise le niveau on s'en fous, c'est ouvert à tous (moi je suis pas très bon), l'idée c'est que dés fois ça peux être une carotte pour motiver des gens à desiner et partager donc aucune hésitation !Allé je place mon petit dessin du matin sur le thème du violon pour lancer la marche :