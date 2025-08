It refers to pages that have both the “Contains sensitive material” option checked and a tag suggesting adult content (e.g., “porn,” “mature,” “lewd,” “erotic,” “hentai,” “fetish”).

Il s'agit des pages pour lesquelles l'option « Contient du contenu sensible » est cochée et qui comportent une balise suggérant un contenu pour adultes (par exemple, « porno », « mature », « obscène », « érotique », « hentai », « fétichisme »).

Nous avons discuté hier avec Stripe au sujet de leurs politiques en matière de contenu. Ils ont confirmé qu'ils ne pourraient pas prendre en charge les contenus pour adultes répondant à la définition suivante : « contenus conçus pour la satisfaction sexuelle ».

Stripe n'est actuellement pas en mesure de prendre en charge les contenus à caractère sexuellement explicite en raison des restrictions imposées par ses partenaires bancaires, bien que les réseaux de cartes bancaires acceptent généralement les contenus pour adultes (moyennant les enregistrements appropriés). Stripe a indiqué qu'il espérait pouvoir prendre en charge les contenus pour adultes à l'avenir.

Itch.io vient de faire un petit pas en arrière sur le contenu nsfw.Désormais, il est possible que ce type de jeux soient listés mais uniquement si ils sont offert. Donc pas à vendre ni à 0$ ou donations.Itch a contacté stripe pour permettre de faire payer les jeux nsfw.Mais la réponse a été sans équivoque:Ils ont désactivé strip sur les contenus nsfw et ils sont en train de voir avec d'autre partenaires de paiement pour autorisé l'achat de contenu nsfw.