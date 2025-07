Baleyy la Famille !Si vous ne savez pas trop quoi faire de votre soirée je vous propose de rejoindre mon live sur KINGDOM HEARTS version PS2 et de profiter de la superbe VF d'époque.Je re-découvre cet opus incroyable tout en chill avec d'autre passionné de JV.Vous pouvez joindre l'aventure juste ici :Voici également mon Discord pour rejoindre d'autres passionnés de jeu vidéo : https://discord.gg/A2XyUJ3dVous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 07/17/2025 at 07:03 PM by ozymandia