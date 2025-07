Salut à tous,J'espère que vous allez bienJe vous partage ma toute dernière vidéo qui traite de la vision de Lovecraft au travers des jeux vidéo, et principalement du jeu de Frogwares The Sinking City.Dites sincèrement ce que vous en pensez et n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a pluBon visionnage