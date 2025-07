Pour ceux qui attendaient le lancement de l'early access de Ratatan, successeur spirituel de Patapon, il faudra avoir finalement un peu de patience. Les développeurs viennent d'annoncer le report de l'EA initialement prévue le 25 juillet sans indiquer de nouvelle date. L'objectif est de prendre en compte le plus possible les retours des joueurs qui ont été fait sur la démo.

Like

Who likes this ?

posted the 07/04/2025 at 02:52 PM by tylercross