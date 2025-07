D'apres l'eshop de nintendo sur switch 2, fantasy life i est premier des ventes devant mario kart world qui est 2 eme. C'est quand meme un sacré score !!!! Battre mario kart, faut le faire. Esperons qu'inazuma eleven victory road soit aussi qualitatif que ce fantasy life (ce que je ne doute pas) et que level 5 se depeche de nous sortir son nouveau jeu de detective, le nouveau professeur layton et pourquoi pas imaginer enfin une version occidentale de yokai watch 4 ? (La je reve les chances sont inexistantes). Comme quoi un bon jeu n'a pas besoin d'une promotion dingue avec uen campagne marketing de malade.

posted the 06/29/2025 at 03:56 PM by ippoyabukiki