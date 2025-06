Bon, je pense que je ne vais surprendre personne en disant que l'IA a le vent en poupe en ce moment.



Mais je me demande ce que ça peut changer concrètement dans l'industrie du jeu-vidéo.



De mon côté je vois deux aspects intéressants :



- Le côté LLM qui permettrait de dialoguer en illimité avec les PNJ et qui peut vraiment renforcer l'immersion.



- L'aspect plus procédural où l'IA pourrait générer le décor au fur et à mesure qu'on l'explore. Les open world seraient alors quasiment illimités.



Mais au-delà de ça, j'ai du mal à savoir en quoi ça peut changer l'industrie (même si ces deux cas d'usage sont déjà énormes).



Vos avis ?