Libérez votre vrai pouvoir dans Fortnite Battle Royale : Super !Alors que Daigo, le faiseur de masques, aspire l'énergie enfouie dans le sous-sol de l'île, une nouvelle génération de héros fait ses premières armes à l'Académie Supernova. Ces braves recrues doivent apprendre à canaliser leurs pouvoirs encore mal contenus s'ils veulent arrêter Daigo. Il faut maintenant s'entraîner sans attendre et sans retenue. Suivez une formation accélérée de superhéros dans Fortnite BR Chapitre 6 - Saison 3 : Super !De zéro à héros:L'objectif est simple : mettez vos pouvoirs à l'épreuve contre le terrible Daigo, le faiseur de masques, et ses sbires. Et 99 autres joueurs, bien sûr. Voici où l'on a besoin de votre intervention héroïque :Les nouveaux points d'intérêt sont en rouge.Académie SupernovaTerrain d'entraînement d'élèves aux capacités extraordinaires, l'Académie Supernova est le meilleur endroit pour apprendre à battre des superméchants.UtopiaUtopia est une lueur d'espoir, un havre de paix où la vie est (ou était) un rêve. Ici, vous trouverez des centres d'affaire ultrachics, des paysages finement ciselés et une tonne de butin pour lequel vous battre.Domaine démoniaqueIl y a de l'hostilité dans l'air au Domaine démoniaque ! C'est là que Daigo, le faiseur de masques, ourdit son crapuleux complot : l'envahissement de l'Académie et d'Utopia. Sa sinistre citadelle est l'endroit idéal pour peaufiner vos techniques et vous entraîner à utiliser vos pouvoirs surnaturels !Gravissez les échelons de l'héroïsmeVous voulez devenir un héros ? Eh bien, il va falloir mériter vos galons ! Chaque fois que vous accomplirez un acte héroïque pendant une partie, vous progresserez vers un nouveau rang de héros. Tous les joueurs commenceront chaque partie au rang C et pourront atteindre les rangs B, A, S et S+. Les membres d'un même groupe partageront un même rang de héros. Voici quelques-uns des actes héroïques qui vous aideront à progresser :.Éliminer des joueurs adverses.Survivre à des phases de la tempête.Emmener un esprit à une idole.Éliminer des acolyteshaque fois que vous monterez d'un rang, vous gagnerez 100 PV (ou points de bouclier si vos PV sont au maximum). Vous obtiendrez ensuite l'accès à une cache de héros contenant un puissant butin :Cache de héros de rang C (accessible immédiatement !)Arme atypiqueObjet à usage unique atypiquePossiblement une bénédiction !Cache de héros de rang BArme rareObjet à usage unique rareTrès probablement une bénédictionObjet de héros (plus d'infos un peu plus bas !)Cache de héros de rang AArme épiqueObjet à usage unique épiqueBénédiction garantieObjet de hérosCache de héros de rang SArme légendaireObjet à usage unique légendaireBénédiction garantieObjet de hérosUne cache de héros.Atteindre le rang S+ ne vous offre aucune cache. À la place, vous recevrez toutes les bénédictions que vous n'aviez pas déjà. Saurez-vous maîtriser ce surcroît de puissance ?Prenez le pouvoir avec les objets de hérosLes plus grands héros de l'Académie Supernova ont des pouvoirs qui leur sont propres, mais vous pouvez les leur emprunter ! Prenez Morgan Myst, par exemple. Ses gantelets de Myst permettent de tirer de l'énergie obscure devant vous. Les objets de héros ne sont pas liés à des tenues : vous pouvez les trouver dans des caches de héros, mais aussi un peu partout sur l'île.Voici les autres objets de héros qui vous aideront à accomplir des actes héroïques et à avoir de bonnes notes à l'Académie :Revolvers de Killswitch : un pistolet double qui permet de canarder ses adversaires comme dans les films d'action. Esquivez pour éviter les tirs et activer le ralenti aérien afin de riposter avec une précision accrue.Visière de suivi : une visière high-tech qui permet de scanner le champ de bataille, de repérer les cibles proches et de voir les traces de pas des adversaires.Onde de basse : créez une onde sonore qui détruit les structures, blesse les adversaires et repousse n'importe quelle cible touchée. Son tir secondaire vous propulse dans les airs !Cube surfeur (plus tard cette saison) : une planche de surf qui vous emmènera où vous voulez en un clin d'œil.Pompons de Storm Beast (plus tard cette saison) : transformez-vous en Storm Beast ! Donnez des coups ultrapuissants et lancez une frappe de la tempête dévastatrice.Forme de Myst (plus tard cette saison) : transformez-vous brièvement en une nuée de corbeaux invulnérables pour vous déplacer sur une courte distance.Combinez cet objet de héros avec les gantelets de Myst pour réaliser l'ascension de Myst, qui vous offre plus de puissance et une invulnérabilité plus longue.Faites des découvertes au labo technologiqueSi vous cherchez des objets de héros, rendez-vous au labo technologique de l'Académie, sur le campus de l'Académie Supernova. Là, votre rang de héros vous donnera accès à certaines salles qui renferment des objets de héros. Vous pourrez également y faire des achats avec des lingots. D'autres labos technologiques de l'Académie ouvriront leurs portes plus tard cette saison !Qui c'est le bon chien-chien ?Les objets de héros ne sont pas la seule manière d'obtenir de redoutables pouvoirs. Lancez une friandise de Krypto et le compagnon canin de Superman surgira de l'espace pour le croquer, infligeant au passage des dégâts significatifs à tout ce qui se trouve dans les parages !Matériel extrascolaireVous pourrez aussi mettre la main sur le lance-grappin de Robin, dont la portée est bien supérieure à celle du classique cramponneur. Cet objet est parfait pour échapper à la tempête... ou pour faire des atterrissages de superhéros !Tous les héros ne passent pas leur temps à voltiger dans les airs. Avec le fusil mégalithique, une nouvelle mitrailleuse légère munie d'un chargeur de grande taille, vous allez pouvoir infliger plus de dégâts aux structures ! Garder les pieds sur terre a parfois du bon.Développés par des professeurs de l'Académie Supernova, le pistolet ultrarafale tire de rapides rafales de trois balles, tandis que le fusil de tireur d'élite implacable, hyperprécis, brisera les boucliers de vos rivaux de loin.Certains professeurs qui ont tout de savants fous ont également mis au point quelques armes hautement confidentielles. Ces armes exotiques instables sont disponibles exclusivement dans les caches de héros de rang S et dans les labos technologiques de l'Académie :Fusil à pompe attracteur instable : la première balle d'un chargeur plein attirera vers vous la cible touchée !Pistolet à rafale survolté instable : la première et la dernière balles de chaque chargeur créent une onde de choc au point d'impact.Fusil à pompe embragelé instable : s'il touche une cible, il appliquera tour à tour l'effet du piment (sur vous) ou un ralentissement (sur la cible).Renforcez-vous avec des bénédictionsToute bonne bénédiction mérite un héros. Trouvez de nouvelles bénédictions dans les coffres qui parsèment l'île ou achetez-les aux labos technologiques de l'Académie. Cette saison, vos bénédictions gagneront en puissance à mesure que votre rang de héros augmente.Bénédiction de parade de la tempête : vous regagnez du bouclier dans la tempête. Le montant regagné augmente à chaque rang de héros. Au rang S, vous voyez les prochaines tempêtes.Bénédiction de soins rapides : vous pouvez sprinter quand vous utilisez des objets de soins à usage unique et vous recevez l'effet du Slap après l'utilisation. La durée du Slap augmente à chaque rang de héros. Au rang S, vous recevez tout de suite l'effet du Slap.Bénédiction d'acrobate de combat : faites du parkour (escalade, etc.) pour recharger partiellement l'arme équipée. Le nombre de balles rechargées augmente à chaque rang de héros. Au rang S, faire du parkour recharge toutes vos armes.Bénédiction de sens surdéveloppés : marque les joueurs qui vous attaquent. La durée de la marque augmente à chaque rang de héros. Au rang S, le délai de récupération est réduit.Esprits compagnonsL'esprit rueur et l'esprit de Superman ont remplacé les esprits de l'air et de l'eau sur la carte. Tel un génie élémentaire de poche, l'esprit rueur octroie progressivement trois charges de ruée à quiconque se tient dans sa zone d'effet. L'esprit de Superman, quant à lui, détruit tout ce qui se trouve devant lui grâce à ses rayons laser. Aucun fort ne peut lui résister !Un bon méchant est un méchant vaincuDaigo, le faiseur de masques, est revenu du monde des âmes corrompu par la magie noire. À présent, il gagne en puissance en absorbant l'énergie de l'île à l'aide de mégalithes. Mieux vaut être bien équipé avant d'aller l'affronter au Domaine démoniaque.Éliminez Daigo et vous recevrez le fusil mégalithique amélioré et le médaillon de défense infernale, qui augmente votre vitesse de rechargement et régénère votre bouclier chaque seconde, jusqu'à 50 pts. N'oubliez pas que porter un médaillon vous fait apparaître sur la minicarte de vos adversaires et que plus vous portez de médaillons, plus ils peuvent trianguler précisément votre position.Kor, la lieutenante de Daigo, se trouve où résidait autrefois le Shogun X. D'un bond rapide, elle s'éloigne des joueurs avant d'enchaîner avec un tir de son fusil de tireur d'élite implacable (qui fait sacrément mal !). Battez Kor et vous recevrez le fusil de tireur d'élite implacable de Kor (de niveau mythique) et le médaillon d'assaut dissimulé, qui vous rend invisible quand vous faites un saut sprinté. Avec ce médaillon, votre saut sprinté vous propulsera aussi plus loin, plus vite et plus haut.Des ensembles Super dans le Passe du combatMettez votre costume de superhéros en progressant dans le Passe de combat Super, qui comprend toutes sortes de tenues et d'accessoires inédits pour votre casier !Le Passe de combat propose des récompenses gratuites et bonus qui peuvent être obtenues en gagnant de l'EXP dans n'importe quelle expérience de Fortnite. Pour récupérer les récompenses bonus en gagnant de l'EXP, achetez le Passe pour seulement 1 000 V-bucks ou obtenez-le via le Club de Fortnite avec tous les autres Passes disponibles ! Voici les tenues comprises dans le Passe en tant que récompenses bonus :Robin : la moitié du duo dynamique, aussi membre des Teen Titans. (Automatiquement déverrouillé en achetant le Passe ou en y accédant via le Club de Fortnite !)Haylee Skye : elle sait faire hurler le public.Ziggy : il adore le goût de la vie.Synthwave : elle ressent le rythme qui bat en elle.Killswitch : sa spécialité, la traque et l'éradication.Lightrider : celle qui surfe sur les ondes lumineuses.Morgan Myst : les ombres répondent à son appel.Levez la tête ! Obtenez le Pack de combat dans la boutique de Fortnite pour recevoir 25 récompenses du Passe de combat et déverrouiller immédiatement la tenue Superman ! Les détenteurs du Passe de combat peuvent aussi déverrouiller ce mentor héroïque et d'autres objets de Superman en accomplissant des quêtes à partir du 11 juillet. Vous pourrez progresser dans le Passe de combat Super jusqu'au 8 août 2025.Krypto via@NotPaloleaks:via @ShiinaBRLes collabs à venir:- Squid Game- deadmau5- One Punch Man- King of the Hill- Cleveland (Les griffins)- Bob's BurgersLes serveurs sont dispos.LA MINI-SAISON DES SIMPSONS SEMBLE AVOIR SA PROPRE PETITE CARTE ???- Saison de 4 semaines, la carte change chaque semaine- Sa propre petite carte qui a la taille d'une carte de rechargement- C'est apparemment pour cela qu'ils travaillaient sur Mini-BR (Battle Royale sur de petites cartes comme Reload)(Via @Egyptian_Leaker et@Loolo_WRLD