La console :



Elle est légère. Par contre en portable, le ventilo souffle bcp plus fort et chaud que la Switch 1.



La console est fluide et plus moderne. Mario kart Word est joli mais pas si ouf que ça.



Les futurs jeux Nintendo ont quand même intérêt à être un peu plus beaux et détaillés parce que ça craint quand même pour une console de 2025 a 500 euros.



Pas sûr qu’elle trouve son public chez les familles pour un prix aussi élevé et aussi peu de différences avec la switch 1.



Après mario kart reste mario kart. Par contre, vaut il entre 60 et 90 euros ? Honnêtement je pense pas. Pour moi, on nous fait payer la marque, comme si on achetait un produit de luxe : un sac Louis Vuitton alors que le même sans la marque coûterait bien moins cher pour la même chose.