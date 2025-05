Bon, suite au débat un peu houleux que j'ai lancé sur la potentielle violence liée aux jeux-vidéo, je vais lancer un sujet plus légerJe me retrouve avec un petit pécule en crypto même si on est loin de l'eldoradoIdéalement j'aimerais acheter quelques jeux PC avec ces cryptos. Vous me conseillez quoi comme site ? Évidemment quelque chose de légalJ'ai vu que Bitrefill propose des cartes cadeaux. Est-ce que c'est fiable ?