Warhammer

Salutations à toutes et tous.Grosse information concernant un événement sur les jeux vidéos Warhammer qui aura lieu le jeudi 22 Mai à 18h, heures Françaises.Traduction de l'article disponible sur Warhammer Community :Vous aimez Warhammer et les jeux vidéo ? Envie de découvrir des bandes-annonces et des annonces de jeux en avant-première mondiale ? Alors, accrochez-vous à vos bolters, car Warhammer Skulls est de retour pour sa neuvième année et l'action débutera en beauté la semaine prochaine, le jeudi 22 mai.Warhammer Skulls est une célébration des jeux vidéo incroyables se déroulant dans les univers de Warhammer, avec de nouvelles mises à jour et des révélations exclusives couvrant tous les recoins durant le showcase. Vous savez que ça va être génial, car notre ami, super-fan et doubleur de Malum Caedo – Rahul Kohli – complète son triplé avec une troisième année de présentation.« Il existe tellement de façons de découvrir l'univers de Warhammer, et la mienne, c'était les jeux vidéo », nous confie-t-il. « Le Warhammer Skulls Festival est un événement auquel je participerais chaque année si je ne l'organisais pas déjà ! C'est un plaisir d'y retourner et j'ai hâte de voir les réactions face à ce qui sera révélé, ça promet d'être un spectacle exceptionnel ! »Cette année, de nombreuses annonces vous attendent concernant vos jeux préférés, notamment (mais pas seulement) Warhammer 40,000: Space Marine 2, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Total War: Warhammer, Blood Bowl 3, Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer 40,000: Battlesector, Warhammer 40,000: Warpforge et Warhammer 40,000: Darktide, sans oublier plusieurs nouveaux titres top secrets.Comme le savent les vétérans de Warhammer Skulls, cet événement propose également une semaine entière de promotions, de cadeaux et de DLC sur de nombreuses plateformes, telles que Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Apple, Geforce Now, et bien d'autres.Tout commence par notre stream de présentation diffusé sur la chaîne Twitch de Warhammer à 17h BST / 12h EST. Pour rester informé de l'actualité du festival, retrouvez tous les détails sur la Communauté Warhammer après la fin de la présentation. Vous y trouverez des liens vers les événements et offres spéciales.Impliquez vous dans la fête Warhammer Skulls en utilisant le hashtag #WarhammerSkulls sur les réseaux sociaux et assurez-vous de nous rejoindre lorsque la vitrine commence pour des annonces brûlantes que vous ne voudrez pas manquer.-------------------------------------------------------------------------En ce qui concerne les probables révélations, il y des rumeurs qui persistent depuis un moment concernant un nouvel épisode de Dawn of War, un leak provenant d'un set promotionnel pour le jeu de plateau pourrait nous avoir confirmé l'info :L'image peut paraître fake, mais la grappe sur la gauche (coupé ici) est un modèle tout juste dévoilé ce lundi.Il devrait aussi y avoir des nouvelles informations concernant Warhammer Machanicus 2 dévoilé il y a bientôt un an au Warhammer Skulls 2024.J'espère un bel event et des reveals et infos sur les jeux pré cités.