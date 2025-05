Après Evil Dead: The Game et Friday The 13th: The Game , on pressentait que Massacre à la tronçonneuse allait connaître un sort similaire . Malheureusement, c'est ce qui s'est produit : Gun Interactive a annoncé ce matin qu'après le patch de ce mois, Massacre à la tronçonneuse serait « complet » et ne bénéficierait plus de contenu ni de support. Cela signifie qu'il n'y aura plus de DLC, de mises à jour d'équilibrage ni de corrections de bugs.



« Nous sommes fiers du jeu que nous avons créé et heureux d'avoir atteint le plein potentiel de Massacre à la tronçonneuse », déclare Gun Interactive. « Dès le début, nous avons eu une vision claire et concise pour ce jeu. Nous voulions repousser les limites de l'horreur asymétrique multijoueur, faire découvrir ce film emblématique à une nouvelle génération et plonger les joueurs dans l'univers à la fois magnifique et macabre du comté de Muerto, et nous pensons y être parvenus. »



L'équipe précise que, même si les futures mises à jour de contenu ne sont plus en cours de développement, le jeu restera jouable et ne sera PAS retiré des boutiques. Quelques correctifs supplémentaires seront également déployés pour assurer la transition vers le matchmaking en pair à pair. « Notre équipe communautaire continuera d'interagir avec nos joueurs pour célébrer Massacre à la tronçonneuse avec tous ceux qui aiment ce jeu autant que nous. »



Vu le studio derrière ça m'étonne pas, après le très mauvais Friday the 13th, et Predator hunting grounds.



Le prochain ce sera Killer klowns from outer space, preuve comme quoi le PVP asymétrique ne fonctionne qu'avec Dead By Daylight avec ses 9 ans au compteur bien que le studio derrière sont des incompétents et que la communauté est toxique, il serait peut être temps de faire un vrai jeu solo et pas du multi PVP sur des licences d'horreurs.