Bonjour,Le compte Linkedin d'Apogee Entertainment a posté ceci sur LinkedIn:En parallèle, un des fondateurs de la licence Duke Nukem, Scott Miller (et fondateur d'Apogee Entertainment), ne passe pas une semaine sans évoquer Duke Nukem (I, II et 3D), tout en évoquant récèmment le travail remarquable du studio NightDive Studios, spécialisé dans les remasters de FPS des années 90.Teasing d'un projet "compilation" des Duke Nukem des années 90? soyons fous, une version 30th Anniversary de Duke Nukem 3D avec tous les add-ons officiels ? Ou une petite compile des 3 Tomb Raider-like remastérisés de l'ère PS1/64?Car mis à part un portage bête et méchant en 2023 de 6 opus (I, II, 3D version PSX, Advance, Time to Kill et Land of the Babes) sur la console rétro Evercade, la licence est sur le point mort depuis bientôt 10 ans (la sortie de l'édition 20th anniversary datant de 2016).Bon, pas mal de believe au final