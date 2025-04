Salut,

Je viens de finir flintrock en passant en difficulté facile juste pour le dernier boss car il me saoulait.

Je voulais vous faire un petit compte rendu de ce jeu méconnu, qui emploie à la fois des mécanismes de souls like et de quetes dans un monde semi ouvert (plusieurs maps successives). Je trouve que dans le gameplay et l'approche ça ressemble un peu aux derniers jeux Jedi.

Le jeu est très plaisant au début, pas trop difficile, j'ai fait pas mal de quêtes et développé mon XP. L'arbre de compétences est intéressant et le gameplay est dynamique, à la souls mais sans barre d'endurance. Le tout paraît cependant un peu moins précis que dans les jeux de from, mais plus facile. Comme jedi fallen en somme.

Ce qui est surprenant c'est que je ne suis arrivé qu'au premier vrai boss qu'au bout de cinq heures, après une découverte de map chouette qui récompense l'exploration.et Et j'ai bien aimé ce boss, il est difficile mais un peu comme le premier boss d'Elden Ring avec de la pratique on en vient à bout et on est content.

On arrive à une deuxième map qui est chouette aussi, bien qu'un peu moins bien que la première à mon goût.

Jusque là le jeu se fait vraiment avec plaisir, bien qu'on découvre au final assez peu d'armes au vu de la taille présumée de l'inventaire.

Et c'est au bout de ces 7-8 heures de jeu que tout se gâte, car après un deuxième boss assez chiant, le jeu qui n'en devrait être qu'à la moitié ou au tiers ne propose quasiment plus rien qun couloir avec 2-3 boss et c'est fini.

Et c'est vraiment dommage. Il semble que les développeurs aient dû couper court à leur projet et rusher la fin.

Pourtant, j'ai vraiment beaucoup aimé les premières heures, le gameplay est réussi, les graphismes corrects mais de niveau PS4, avec néanmoins une fluidité appreciable.

Si vous aimez les souls pas trop difficiles je vous le conseille quand même car les quelques heures passées valent le coup, en sachant bien que le jeu s'arrêtera un peu à l'improviste.

Bon jeu à vous !