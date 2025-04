Baleyyy la famille ! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo collection consacrée à mes acquisition de jeu vidéo en 2025.Depuis ma dernière vidéo que vous trouverez également plus bas dans l'article j'ai eu l'occasion de faire pas mal de bonnes affaires qui m'ont permis de ganir ma petite collection.Il y'a énormément de jeux qui m'intéressent et qui se rajoutent à ma liste qui ne cesse de grandir.Alors installez vous confortablement et venez découvrir mes jeux PS5 !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg