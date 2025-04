Baleyyy la famille ! Aujourd'hui je vous propose mon nouveau format consacré à l'actualité du jeux vidéo.Journal de Bord sera une émission je l'espère hebdomadaire ou je vous donne mon avis personnel et ouvert à débat.L'annonce de la Switch 2 aurait pu être très différent de ce à quoi nous avons eu droit.Cela me fait peur pour l'avenir du jeux vidéo (full demat, fin de l'occasion et des magasins traditionnel, impact écologique...)Nous allons voir tout cela dans ce premier numéro de journal de bord !Qu'avez vous pensez de la Switch 2 ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg