L’ensemble de ces mécaniques démontre à quel point la réalité virtuelle, quand elle est bien exploitée, peut magnifier un jeu d’infiltration tel que Hitman, en rendant chaque approche plus physique, chaque interaction plus concrète. Les habitués de la série y trouveront un moyen inédit de redécouvrir des missions qu’ils connaissent déjà, tandis que les joueuses et joueurs moins familiers de la licence auront l’occasion de s’immerger, de la meilleure façon qu'il soit, dans un univers qui mise avant tout sur l’observation, la préparation et la précision. Nous sortons de cette présentation avec la conviction que Hitman World of Assassination VR pourrait bien être appelé à devenir l’une des références majeures sur PSVR2, alliant beauté graphique, immersion poussée et richesse de gameplay. Nous avons hâte de voir si la version finale, soutenue par son patch Day One, confortera cette excellente première impression.

IO Interactive ont rectifié le tir avec un portage VR qui devrait combler les joueurs PSVR 2 fans d'Hitman. Pas de version PCVR officialisée pour le moment.