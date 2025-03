Bonsoir,



Je viens de voir le 4 épisode de la saison 3 de la série la roue du temps et pour moi il fait partie des meilleurs de toutes les séries que j'ai pu voir.



Pour le moment j'ai suivi la série tranquillement, pour le divertissement. Une série moyenne avec de bons moments malgré de grosses lacunes dans son déroulement quelque peu ennuyeux



Mais le dernier épisode est juste magistral.

J'ai été happé par l'ambiance, la puissance, le mystère et le jeu des acteurs.



J'espère que la série va enfin prendre son envol après cet épisode épique.

Je suis un grand fan des livres et de leur écriture. Sur cet épisode je m'y retrouve totalement.



Et vous ? Vous en pensez quoi ? De la série, des livres, et de ce fameux épisode ?