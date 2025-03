Il semblerait que Towerborne, beat em up / action rpg en coop, arriverait de manière imminente sur xbox, lui qui est un jeu partenaire xbox, mais sorti en preview sur steam à la grande incompréhension de tous, et qui serait aussi un free 2 play d'après les devs (je comprends pas trop ce choix non plus) mais bon un tweet de leur compte cet après midi, laisse présager une sortie console ces jours ci, surtout que le compte officiel xbox a commenté également le tweet, sans oublier qu'un background dynamique du jeu est disponible depuis tout à l'heure sur xboxCette période est décidément chargée en sorties