Baleyy la famille ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de partager ma joie avec vous. J'ai enfin réussi à passer le cap symbolique des 1000 abonnés sur youtube après 2 ans et demi de présence et de vidéo.C'est une belle récompense pour le travail accompli et je tenais à vous remercier car je partage régulièrement mes vidéos sur Gamekyo et pense avoir un petit public parmis vous.J'ai donc préparer une vidéo pour fêter cet événement et je voulais la partager avec vous !Merci de me suivre et d'apprécier mon contenu et à très bientôt pour de nouvelles aventures.