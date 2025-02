Baleyy la famille ! Aujourd'hui je vous propose un voyage nostalgique dans l'univers de la première playstation et ce à travers ma collection de jeux vidéo PS1.La PS1 est ma toute première console de jeu et c'est grâce à elle que j'ai découvert mes premiers jeux je peux citer Crash ou encore Tekken !Et vous quels sont vos souvenirs avec cette excellente machine ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg