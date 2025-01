Heart Eyes:Synopsis:Deux collègues font des heures supplémentaires le jour de la Saint-Valentin. Ils deviennent la cible d'un tueur en série qui s'attaque à la ville de Seattle depuis quelques temps.Sortie: 7 février 2025The Monkey:Synopsis:Lorsque Bill et Hal, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux.Sortie: 19 février 2025Destination finale: BloodlinesD’après les sources de Daniel Richtman (alias DanielRPK sur les réseaux sociaux), le synopsis de Destination Finale 6 serait le suivant :« Alors qu’elle s’apprête à quitter la maison pour l’université, STEFANI, 18 ans, fait d’horribles cauchemars où elle meurt dans un accident qui a lieu dans une tour dans les années 1960. Elle découvre que son rêve est en fait une prémonition qui est arrivée à sa grand-mère, Esther, qui a déjoué la mort il y a cinquante ans.Stefani apprend que si sa grand-mère a déjoué la mort (jusqu’à ce qu’elle meure à 80 ans), la mort s’en est prise aux victimes potentielles de cette catastrophe lointaine, les tuant et s’en prenant ensuite à leurs enfants. Stefani et sa famille réalisent que leur lignée n’est pas à l’abri de la Mort, qui les traquera et les tuera violemment et horriblement, dans l’ordre, à moins que quelqu’un comme Stefani ne trouve un moyen de l’arrêter. »Date de sortie: 14 mai 2025Screamboat:Sortie: Avril 2025Megan 2.0:Sortie: 25 juin 2025The strangers chapitre 2:Sortie: 2025.SAW 11:John Kramer sera de retour.Sortie: 26 septembre.Five Nights at Freddy's 2:Sortie: 3 décembre 2025.Black Phone 2:Une séquelle sans plus d'infos.Conjuring 4: The last ritesImage Source: Patrick GreenAucun synopsis.Sortie en septembre 2025.Dernier film de la licence Conjuring.En vrac:Insidious 6 pour 2026.Scary movie 6 pour 2026.Thanksgiving 2 pour 2026.Scream 7 pour 2026.Terrifier 4 révélera l'origine d'Art le clown dans une « conclusion émotionnelle et satisfaisante » de la saga.