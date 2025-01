Baleyy la famille ! Aujourd'hui je vous propose de passer un moment en compagnie de la Kyodai Corp sur Sparking Zero et son versus local !L'occasion pour moi et mes compére d'exprimer notre passion tout en ravivant de tendre souvenirs passé sur Tenkaichi 3 !Heureusement que les développeurs ont fait cet effort et nous ont gratifié de ce mode jeu.Préparez vos oreilles pour des cris, de l'épique et du n'importe quoi le tout dans la bonne humeur !IKUZO !